Лысцов сменил «Крылья Советов» на воспитавший его «Локомотив»

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Воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов вернулся в клуб, подписав четырёхлетний контракт.
Лысцов сменил «Крылья Советов» на воспитавший его «Локомотив»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт красно-зелёных.

В последнее время 25-летний защитник выступал за «Крылья Советов», которые по итогам сезона-2019/20 вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В 2012 году Лысцов стал самым молодым игроком «Локо», сыгравшим в чемпионате России. В 2014-м он перебрался в Португалию, где числился в «Бенфике», но в её основном составе так и не появился.

Ранее сообщалось, что защитник Александр Смирнов, с которым не продлили истекший контракт «Химки», перейдёт в «Ростов».

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