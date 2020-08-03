Штангистка Алеева отстранена на основании данных московской лаборатории
- РИА Новости
По словам президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, слова которого передаёт ТАСС, данное отстранение связано с перепроверкой проб из базы данных московской лаборатории.
«Речь идёт о допинг-пробе Алеевой, взятой в 2015 году», — пояснил глава ФТАР.
Он также отметил, что теперь Алеева не сможет принять участия в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по тяжёлой атлетике пройдёт в Грозном в августе.