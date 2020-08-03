Штангистка Алеева отстранена на основании данных московской лаборатории

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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Штангистка Алеева отстранена на основании данных московской лаборатории
  • РИА Новости

По словам президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, слова которого передаёт ТАСС, данное отстранение связано с перепроверкой проб из базы данных московской лаборатории.

«Речь идёт о допинг-пробе Алеевой, взятой в 2015 году», — пояснил глава ФТАР.

Он также отметил, что теперь Алеева не сможет принять участия в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по тяжёлой атлетике пройдёт в Грозном в августе.

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