Штангистка Алеева отстранена на основании данных московской лаборатории

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

По словам президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, слова которого передаёт ТАСС, данное отстранение связано с перепроверкой проб из базы данных московской лаборатории.

«Речь идёт о допинг-пробе Алеевой, взятой в 2015 году», — пояснил глава ФТАР.

Он также отметил, что теперь Алеева не сможет принять участия в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по тяжёлой атлетике пройдёт в Грозном в августе.