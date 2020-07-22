Чемпионат России по тяжёлой атлетике пройдёт в Грозном в августе
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- РИА Новости
«После появления информации о запрете въезда в Чечню гостям и туристам нам начали звонить представители региональных федераций, которые сейчас готовятся привезти своих спортсменов в Грозный. Мы, в свою очередь, связались с руководством Минспорта Чеченской Республики, где нам сказали, что никаких препятствий для проведения чемпионата России нет. В настоящее время подготовка к этому турниру идёт полным ходом, мы уже получили от регионов предварительные заявки, которые в скором времени будут опубликованы», — приводит слова Кишкина ТАСС.
Он отметил, что все участники соревнований получат возможность въехать в республику только при наличии отрицательных результатов теста на COVID-19, который должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до прибытия.
«В противном случае их не пустят дальше аэропорта или железнодорожного вокзала, а приехавших личным автотранспортом не поселят в гостиницу. Такое требование существует сейчас, но нельзя исключать, что с начала августа будет ослабление режима и необходимость наличия справок отменят», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что дважды перенесённый ЧЕ по тяжёлой атлетике может пройти в Москве осенью.