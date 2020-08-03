Бывший генсек РФС считает, что РПЛ превратилась в посмешище

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказал мнение о ситуации в российском футболе.

«Уровень РПЛ, не только по моему мнению, падает, градиент падения очень высок, особенно в постковидной части это превратилось уже в некое посмешище. И это, я повторяю, не только моё мнение, а всей футбольной общественности. Сейчас оказался заброшенным детско-юношеский футбол. Не сумели даже достойно завершить турнир национальной лиги. В отличие, кстати, от Англии, Германии и других европейских стран. У нас футбольные клубы «Чертаново» и «Торпедо» оказались просто волевым решением за бортом переходных матчей. Я думаю, что у нас над футболом полярная ночь, было небольшое северное сияние во время чемпионата мира, но далее, видимо, эта полярная ночь затянется надолго», — приводит слова Воробьёва РБК.

Он отметил, что если останутся те, кто сейчас управляет российским футболом, то ничего не изменится.

«Необходимо менять менеджмент не только в РПЛ, но и в РФС необходимо ряд позиций укреплять, новых людей туда приглашать. Существующая система кровообращения и пищеварения — они, к сожалению, пока выдают субстанцию, которая не съедобна», — добавил экс-генсек РФС.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 РПЛ.