Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 РПЛ

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал обладателем награды лучшему футболисту сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 РПЛ
  • © fc-zenit.ru

Как сообщает пресс-служба лиги, победителя в данной номинации выбрали голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, а также эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители СМИ.

В сезоне-2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах РПЛ и записал в свой актив 17 голов и 13 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом лиги.

Ранее сообщалось, что гол Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в сезоне-2019/20 РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить