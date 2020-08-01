Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 РПЛ
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Как сообщает пресс-служба лиги, победителя в данной номинации выбрали голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, а также эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители СМИ.
В сезоне-2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах РПЛ и записал в свой актив 17 голов и 13 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом лиги.
Ранее сообщалось, что гол Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в сезоне-2019/20 РПЛ.