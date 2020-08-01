Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал обладателем награды лучшему футболисту сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба лиги, победителя в данной номинации выбрали голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, а также эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители СМИ.

В сезоне-2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах РПЛ и записал в свой актив 17 голов и 13 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом лиги.

Ранее сообщалось, что гол Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в сезоне-2019/20 РПЛ.