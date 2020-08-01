Гол Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в сезоне-2019/20 РПЛ
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Как сообщает пресс-служба лиги, гол Деспотовича ударом через себя в падении в ворота грозненского «Ахмата» в матче 4-го тура был признан лучшим по итогам голосования экспертов РПЛ и «Матч ТВ».
Бисиклета Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» стала лучшим голом сезона 2019/20! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 1, 2020
Лучший гол сезона выбран голосованием представителей РПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР 📊#ТинькоффРПЛ#ГероиСезонаpic.twitter.com/LZfqaDBYc9
Ранее сообщалось, что Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона РПЛ.