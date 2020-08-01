Гол Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в сезоне-2019/20 РПЛ

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Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович был признан автором лучшего гола сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в сезоне-2019/20 РПЛ
  • © ФК «Оренбург»

Как сообщает пресс-служба лиги, гол Деспотовича ударом через себя в падении в ворота грозненского «Ахмата» в матче 4-го тура был признан лучшим по итогам голосования экспертов РПЛ и «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона РПЛ.

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