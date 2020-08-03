Скелетонистке Хузиной потребуется операция

Российской скелетонистке Ренате Хузиной потребуется операция в рамках лечения травмы ноги.

По словам старшего тренера российской сборной Дениса Алимова, которые приводит пресс-служба Федерации бобслея России, Хузина получила травму ещё в начале июля во время самоподготовки и из-за неё пропустила июльский сбор команды в Сочи.

«Буквально вчера поступила информация, что ей необходимо оперативное вмешательство. Надеюсь, что восстановление Ренаты не займёт много времени», — рассказал специалист.

26-летняя спортсменка является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2019 года. В её активе также три бронзовые и одна серебряная награды на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что призёр ЧМ по конькобежному спорту Есин принял решение завершить карьеру.