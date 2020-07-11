Призёр ЧМ по конькобежному спорту Есин принял решение завершить карьеру

Призёр чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье россиянин Алексей Есин объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Думал, что закончу карьеру годом раньше, но ещё не мог до конца осознать, что всё, пора», — цитирует Есина РИА Новости.

Он отметил, что изначально решил продолжать выступления, чтобы посмотреть на всё под другим углом, и за это время изучил определённые аспекты, которые применит в тренерской работе.

«При всём этом мне тогда даже удалось отобраться на этапы Кубка мира. Но уже тогда было понимание, что это мой заключительный сезон», — добавил Есин.

Он также заявил, что будет работать тренером в спринтерской группе сборной Казахстана.

Есин является бронзовым призёром ЧМ-2015 в спринтерском многоборье.

Ранее фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры.