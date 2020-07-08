Фигуристка Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова заявила об окончании выступлений.

Об этом 20-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram-аккаунте. Сотскова написала, что её путь «был тернист, но очень интересен и красочен».

«У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна Богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое моё падение и радовались каждой победе», — также отметила она.

По словам Сотсковой, после Олимпиады-2018 у неё получился неудачный сезон. При этом она понимала, что ещё не раскрыла весь свой потенциал, а потому боролась. Фигуристка также намекнула на некие обстоятельства, которые медленно разрушали её веру и ставили непроходимые препятствия.

«И пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжёлых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению», — резюмировала Сотскова.

Мария дважды становилась призёром чемпионатов России, завоевала серебро в финале Гран-при-2017, брала медали на различных международных турнирах.

В апреле Сотскова призналась, что после Игр в Пхёнчхане её мучили страшные сны.