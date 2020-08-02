СМИ: Конте может уйти из «Интера» из-за критики руководства

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Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.
СМИ: Конте может уйти из «Интера» из-за критики руководства
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта должен встретиться с Конте, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Отмечается, что помешать увольнению 51-летнего специалиста может его высокая зарплата. При этом в случае ухода Конте в клубе готовы предложить пост главного тренера Массимилиано Аллегри.

Конте возглавил «Интер» перед сезоном-2019/20. Под его руководством команда заняла второе место в Серии А, уступив победившему «Ювентусу» одно очко.

Ранее сообщалось, что Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки.

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