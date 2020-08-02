Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выступил с критикой в адрес руководства клуба.

«Я не думаю, что работа футболистов и моя работа получили признание. Мы получили очень мало защиты от клуба, абсолютно никакой. Мы должны расти и совершенствоваться во всех областях, в том числе за пределами поля. Большой клуб должен больше защищать своих игроков. Мне не нравится, когда люди примазываются к успеху — они должны быть с нами как в хорошие времена, так и в плохие. Но в «Интере», к сожалению, всё было не так», — цитирует Конте ESPN.

Миланцы по итогам сезона Серии А заняли второе место, уступив чемпиону страны «Ювентусу» всего одно очко.

Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А.