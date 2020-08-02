Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки

Короткая ссылка
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выступил с критикой в адрес руководства клуба.
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
  • Reuters

«Я не думаю, что работа футболистов и моя работа получили признание. Мы получили очень мало защиты от клуба, абсолютно никакой. Мы должны расти и совершенствоваться во всех областях, в том числе за пределами поля. Большой клуб должен больше защищать своих игроков. Мне не нравится, когда люди примазываются к успеху — они должны быть с нами как в хорошие времена, так и в плохие. Но в «Интере», к сожалению, всё было не так», — цитирует Конте ESPN.

Миланцы по итогам сезона Серии А заняли второе место, уступив чемпиону страны «Ювентусу» всего одно очко.

Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить