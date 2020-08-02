Ловчев о ситуации вокруг Юрана: российский футбол моральными качествами не обладает

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию вокруг увольнения Сергея Юрана с поста наставника подмосковных «Химок».
Ловчев о ситуации вокруг Юрана: российский футбол моральными качествами не обладает
  • РИА Новости

«То, что «Спартак» будет иметь какое-то отношение к «Химкам», видно по тому, что Дмитрий Гунько стал главным тренером. Если говорить про Юрана, то некрасиво всё это со стороны «Химок» и руководства Московской области. Некрасиво! Но это менее некрасиво, чем то, как московский «Локомотив» поступил с Юрием Сёминым, который принёс славу клубу. Когда я всё это вижу, понимаю, что наш футбол, к сожалению, моральными качествами не обладает», — приводит слова Ловчева РИА Новости.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее Юран заявил о намерении подать в УЕФА иск против «Химок».

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