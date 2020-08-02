Арустамян — о зарплате Кокорина: «Спартак» действует по правилам рынка

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Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о трансфере Александра Кокорина в московский «Спартак».
Арустамян — о зарплате Кокорина: «Спартак» действует по правилам рынка
  • ©spartak.com

«В «Спартаке» уже есть российские игроки с зарплатой в районе €3 млн. Надо учитывать специфику российского рынка: он фантастически перегрет. Кокорин мог бы уехать в Европу сейчас, если бы пошёл на существенное уменьшение аппетитов. Каким бы ни был неадекватным рынок, но «Спартак» действует по его правилам. Примерно те же €3 млн в год давал Александру и «Рубин» — ехать в Казань Кокорин не захотел», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента, подписав трёхлетний контракт.

Ранее Черданцев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак».

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