В «Уфе» высказались о словах Юрана насчёт «договорённостей» со «Спартаком»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана относительно договорённостей башкирского клуба с московским «Спартаком».

«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не думает никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, однако любые договорённости возможны только в рамках законодательства и в рамках фейр-плей. Мы с Сергеем друзья, потому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование. Я думаю, что причина увольнения не в «Спартаке» и не в чём-то таком. Просто у Сергея были там непростые отношения со многими вокруг команды, так предполагаю. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения», — цитирует Мурзагулова Sport24.

Ранее Юран заявил, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак».