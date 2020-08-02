Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и скрыл это от клуба
- Reuters
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на генерального менеджера команды Брайана Маклеллана, Самсонов не поставил в известность тренерский штаб и медиков «Кэпиталз» о своей травме.
Россиянин не выходил на лёд во время тренировочного лагеря и не был включён в состав на участие в плей-офф Кубка Стэнли. Характер повреждения и то, как оно было получено, остаётся в тайне, однако Маклеллан считает, что Самсонов будет готов к старту сезона-2020/21.
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