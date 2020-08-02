Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и скрыл это от клуба

Короткая ссылка
Стали известны подробности травмы вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова, который не примет участия в доигровке сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за серьёзного повреждения.
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и скрыл это от клуба
  • Reuters

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на генерального менеджера команды Брайана Маклеллана, Самсонов не поставил в известность тренерский штаб и медиков «Кэпиталз» о своей травме.

Россиянин не выходил на лёд во время тренировочного лагеря и не был включён в состав на участие в плей-офф Кубка Стэнли. Характер повреждения и то, как оно было получено, остаётся в тайне, однако Маклеллан считает, что Самсонов будет готов к старту сезона-2020/21.

Ранее Георгиев нанёс на свой шлем изображение Мартина Лютера Кинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить