Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и скрыл это от клуба

Стали известны подробности травмы вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова, который не примет участия в доигровке сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за серьёзного повреждения.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на генерального менеджера команды Брайана Маклеллана, Самсонов не поставил в известность тренерский штаб и медиков «Кэпиталз» о своей травме.

Россиянин не выходил на лёд во время тренировочного лагеря и не был включён в состав на участие в плей-офф Кубка Стэнли. Характер повреждения и то, как оно было получено, остаётся в тайне, однако Маклеллан считает, что Самсонов будет готов к старту сезона-2020/21.

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