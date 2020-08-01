Георгиев нанёс на свой шлем изображение Мартина Лютера Кинга
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев нанёс на свой шлем изображение лидера движения за гражданские права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.
- Reuters
Позже российский спортсмен намерен выставить шлем на аукцион, а вырученные деньги направить на помощь бедным темнокожим детям.
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион России по хоккею Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры.
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