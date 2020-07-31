Двукратный чемпион России по хоккею Кольцов объявил о завершении карьеры

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Двукратный чемпион России по хоккею Кирилл Кольцов заявил, что принял решение о завершении карьеры в возрасте 37 лет.
Двукратный чемпион России по хоккею Кольцов объявил о завершении карьеры
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Пришло время объявить о завершении профессиональной карьеры хоккеиста», — цитирует Кольцова «Чемпионат».

Он поблагодарил руководство уфимского клуба «Салават Юлаев», где он провёл большую часть своей карьеры и заявил, что теперь будет работать в команде из Башкортостана старшим тренером по развитию молодёжи.

«После завершения карьеры я благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении всего пути. Спасибо всем партнёрам, с которыми я играл. Всем тренерам, обслуживающему персоналу. Пусть с некоторыми тренерами у меня не сложилось, но это тоже полезный опыт. Разумеется, благодарен болельщикам и, конечно, моим близким: родителям и жене», — сказал Кольцов.

Последним клубом Кольцова был екатеринбургский «Автомобилист». Наибольших успехов он добился с «Салаватом Юлаевым», вместе с которым дважды становился чемпионом России, а в 2011 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Павел Погребняк близок к решению завершить карьеру.

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