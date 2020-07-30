СМИ: Погребняк близок к решению завершить карьеру

Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк близок к решению завершить профессиональную карьеру футболиста.

Об этом сообщает Sport24. 36-летний футболист покинул екатеринбургский клуб 24 июля и стал свободным агентом. Ранее Погребняк говорил, что «Урал» может стать последней командой в его карьере.

На протяжении карьеры форвард выступал за «Спартак», «Балтик», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно».

В активе Погребняка 33 матча за сборную России, в которых он забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16 с половиной лет колонии за продвижение финансовой пирамиды.