СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».

Об этом сообщает «Бизнес Online». Представитель прокуратуры, выступая в прениях в Вахитовском суде Казани, запросила для Харламова наказание в виде лишения свободы на 16 с половиной лет. Экс-футболист принимал активное участие в продвижении пирамиды, выступал в прессе и рассказывал о других бизнес-проектах, которые впоследствии разорились.

Пирамида КПК «Рост» насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. По версии следствия и оперативников УБЭП, организаторы пирамиды похитили более 1,4 млрд рублей.

Харламов является бронзовым призёром чемпионата России 2003 года в составе «Рубина».

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