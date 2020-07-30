СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

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Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».
СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online». Представитель прокуратуры, выступая в прениях в Вахитовском суде Казани, запросила для Харламова наказание в виде лишения свободы на 16 с половиной лет. Экс-футболист принимал активное участие в продвижении пирамиды, выступал в прессе и рассказывал о других бизнес-проектах, которые впоследствии разорились.

Пирамида КПК «Рост» насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. По версии следствия и оперативников УБЭП, организаторы пирамиды похитили более 1,4 млрд рублей. 

Харламов является бронзовым призёром чемпионата России 2003 года в составе «Рубина».

Ранее суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле.

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