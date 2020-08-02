Павлюченко поддержал решение «Спартака» подписать Кокорина

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Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко считает, что Александр Кокорин должен добавить изобретательности нападению красно-белых.
Павлюченко поддержал решение «Спартака» подписать Кокорина
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«Лично я ожидал, что Кокорин перейдёт в этот клуб. Он креативный, именно такого игрока атаки не хватало «Спартаку». Это опытный футболист, думаю, должно получиться в «Спартаке», хотя всё от него будет зависеть. Кокорин в хорошей форме, это показали его матчи за «Сочи». Саша — усиление атаки «Спартака», это хороший выбор», — заявил Павлюченко в интервью ТАСС. 

Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента, подписав трёхлетний контракт.

Ранее Орлов заявил, что Кокорин пришёл в «Спартак» как звезда.

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