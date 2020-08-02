Орлов: Кокорин пришёл в «Спартак» сейчас как звезда

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Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак».
Орлов: Кокорин пришёл в «Спартак» сейчас как звезда
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«Кокорин пришёл в «Спартак» сейчас как звезда. В «Зенит» он не мог бы прийти в таком статусе. Там есть звезда — Дзюба, есть Азмун и Малком, которые по уровню мастерства не уступают Кокорину. Он всё время ходит в перспективных. Да, он хороший, все его хвалят, данные у него великолепные, но пока он по большому счёту ничего не выиграл. Дзюба же уже дважды чемпион страны, выигрывает Кубки, лучший бомбардир и капитан сборной. Дай бог, чтобы у Кокорина всё получилось», — цитирует Орлова Sport24.

Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита», за который выступал с 2016 года.

Ранее Кержаков назвал Кокорина самым сильным нападающим в «Спартаке».

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