Кирьос объявил о решении сняться с US Open
- Reuters
«Мне очень больно. Но я пропускаю этот турнир ради людей, ради всех австралийцев и сотен тысяч американцев, которые потеряли жизни из-за коронавируса. Ради всех вас», — заявил Кирьос в видеообращении, опубликованном в Twitter Uninterrupted.
Австралиец пропустит турнир категории «Мастерс» в Цинциннати. US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.
Ранее теннисист Кирьос заявил, что проводить выставочные турниры в такое время — «тупоголовое решение».