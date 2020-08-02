Кирьос объявил о решении сняться с US Open

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Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о своём решении отказаться от участия в турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США.
Кирьос объявил о решении сняться с US Open
  • Reuters

«Мне очень больно. Но я пропускаю этот турнир ради людей, ради всех австралийцев и сотен тысяч американцев, которые потеряли жизни из-за коронавируса. Ради всех вас», — заявил Кирьос в видеообращении, опубликованном в Twitter Uninterrupted.

Австралиец пропустит турнир категории «Мастерс» в Цинциннати. US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Ранее теннисист Кирьос заявил, что проводить выставочные турниры в такое время — «тупоголовое решение».

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