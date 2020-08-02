Уайт рассказал о своём отношении к возможному бою Макгрегора с Пакьяо

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что его не интересует тема возможного поединка экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора с легендой бокса Мэнни Пакьяо.
Уайт рассказал о своём отношении к возможному бою Макгрегора с Пакьяо
  • Reuters

«Бой Макгрегора с Пакьяо? Мне всё равно», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 173. 

Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети намекнул на желание провести бой с Пакьяо, написав фразу на тагальском языке, на котором говорят жители Филиппин. 

41-летний боксёр в настоящее время является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA. За свою карьеру Пакьяо становился обладателем поясов в восьми весовых категориях.

Ранее Ян рассказал о вкладе Макгрегора в продвижение ММА.

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