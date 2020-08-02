Уайт рассказал о своём отношении к возможному бою Макгрегора с Пакьяо
- Reuters
«Бой Макгрегора с Пакьяо? Мне всё равно», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 173.
Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети намекнул на желание провести бой с Пакьяо, написав фразу на тагальском языке, на котором говорят жители Филиппин.
41-летний боксёр в настоящее время является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA. За свою карьеру Пакьяо становился обладателем поясов в восьми весовых категориях.
Ранее Ян рассказал о вкладе Макгрегора в продвижение ММА.