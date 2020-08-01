Ян рассказал о вкладе Макгрегора в продвижение ММА

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказал мнение о вкладе экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в продвижение смешанных единоборств.
Ян рассказал о вкладе Макгрегора в продвижение ММА
  • Reuters

«Подогревать интерес нужно, поэтому практически всегда стараюсь ответить на выпад противника или спровоцировать его, создать ситуацию. Это нужно для продвижения, пиара. Многое привнёс в ММА Конор Макгрегор. Он показал, как раскручивать бои с помощью трештока. Я не согласен с 50% того, что он говорит и делает, но ему удалось привлечь к ММА разношёрстную аудиторию. Телезвезды, люди, которые вообще никогда не смотрели единоборства, из-за его трештока и болтовни начали обращать на ММА внимание. Есть ещё ребята — Нейт Диас, например, тоже занимается хардкорным трештоком. Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон, хотя он и перебарщивает… Вот на них приходят смотреть — какими бы они ни были бойцами, хорошими или плохими», — приводит слова Яна Lenta.Ru.

Ранее сообщалось, что глава UFC не заинтересован в проведении боя Макгрегор — Чимаев.

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