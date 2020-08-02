Асхабадзе извинился перед фанатами «Факела» за плохое состояние воронежского стадиона

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.

По словам функционера, клуб сильно беспокоит ситуация с ареной, начиная от условий для зрителей на трибунах и заканчивая качеством поля.

«Наши болельщики и команда заслуживают большего, как минимум добросовестного отношения к стадиону в плане подготовки к официальным матчам: уборки как таковой нет, за полем не ухаживали все эти месяцы во время паузы, и это элементарное неуважение к своим обязательствам по контракту. Мы приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены, которая является домом для них и для команды, и будем в правовом поле решать этот вопрос с руководством стадиона», — приводит слова Асхабадзе официальный сайт «Факела».

Ранее сообщалось, что Асхабадзе ответил на резкие слова Артёма Дзюбы в свой адрес.