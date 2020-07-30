Асхабадзе ответил на резкие слова Дзюбы в свой адрес
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В частности, форвард «Зенита» заявил, что Асхабадзе врёт, когда говорит, что в «Спартаке» сделали всё для удержания Дзюбы в клубе. Кроме того, футболист сказал, что экс-гендиректор красно-белых «умудрился даже «Факел» утопить».
«Слова Дзюбы в мой адрес? Я не буду больше опускаться до него. Всё сказано… А часовню тоже я развалил?» — приводит слова Асхабадзе Sport24.
В минувшем сезоне «Факел» занял в первенстве Футбольной национальной лиги предпоследнее, 19-е место, но выступит и в розыгрыше-2020/21.
Ранее Асхабадзе заявил, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов заслуживают шанса вернуться в «Спартак».