Асхабадзе ответил на резкие слова Дзюбы в свой адрес

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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, сейчас занимающий аналогичный пост в воронежском «Факеле», прокомментировал заявления Артёма Дзюбы в свой адрес.
Асхабадзе ответил на резкие слова Дзюбы в свой адрес
  • © ФК «Зенит»

В частности, форвард «Зенита» заявил, что Асхабадзе врёт, когда говорит, что в «Спартаке» сделали всё для удержания Дзюбы в клубе. Кроме того, футболист сказал, что экс-гендиректор красно-белых «умудрился даже «Факел» утопить».

«Слова Дзюбы в мой адрес? Я не буду больше опускаться до него. Всё сказано… А часовню тоже я развалил?» — приводит слова Асхабадзе Sport24.

В минувшем сезоне «Факел» занял в первенстве Футбольной национальной лиги предпоследнее, 19-е место, но выступит и в розыгрыше-2020/21.

Ранее Асхабадзе заявил, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов заслуживают шанса вернуться в «Спартак».

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