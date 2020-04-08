Асхабадзе считает, что Карпин и Черчесов заслуживают шанса вернуться в «Спартак»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, кого считает лучшим тренером для московского клуба на данный момент.
Асхабадзе считает, что Карпин и Черчесов заслуживают шанса вернуться в «Спартак»
  • РИА Новости

«Из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. В футбольном мире Валерий Георгиевич — человек-скала. Он сам себя сделал как управленец. На данный момент лучший тренер для «Спартака» — это именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов их работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в свой родной клуб», — цитирует Асхабадзе «Большой спорт».

И Карпин, и Черчесов в своё время работали в «Спартаке» и в качестве футболистов, и впоследствии возглавляли клуб в должности главного тренера.

Ранее Селюк высказался об урезании зарплат в «Спартаке».

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