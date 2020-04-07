Селюк об урезании зарплат в «Спартаке»: могу понять, ведь команда идёт на восьмом месте
- РИА Новости
«Если взять «Спартак», то да, клуб теряет деньги. Красно-белые собирают на каждый матч почти полный стадион и недополучат средства от продажи билетов. Но ведь сезон всё-таки будет доигран, все встречи в конце концов состоятся. Придёт даже больше народу, поскольку люди соскучились по футболу. Точно так же игры покажут по телевидению, просто это случится не в апреле, а в июне. Кстати, урезание зарплат в «Спартаке» я ещё могу понять, ведь команда идёт на восьмом месте и явно не выполняет поставленных перед ней задач. То же можно сказать о «Сочи», где люди неплохо зарабатывают и при этом борются за выживание», — заявил Селюк в интервью RT.
Ранее сообщалось, что агент не разделяет призывов клубов РПЛ к футболистам согласиться на понижение зарплаты.