Селюк об урезании зарплат в «Спартаке»: могу понять, ведь команда идёт на восьмом месте

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в случае с московским «Спартаком» уменьшение зарплат футболистов может быть обосновано не приостановкой чемпионата из-за коронавируса, а спортивными результатами команды.
Селюк об урезании зарплат в «Спартаке»: могу понять, ведь команда идёт на восьмом месте
  • РИА Новости

«Если взять «Спартак», то да, клуб теряет деньги. Красно-белые собирают на каждый матч почти полный стадион и недополучат средства от продажи билетов. Но ведь сезон всё-таки будет доигран, все встречи в конце концов состоятся. Придёт даже больше народу, поскольку люди соскучились по футболу. Точно так же игры покажут по телевидению, просто это случится не в апреле, а в июне. Кстати, урезание зарплат в «Спартаке» я ещё могу понять, ведь команда идёт на восьмом месте и явно не выполняет поставленных перед ней задач. То же можно сказать о «Сочи», где люди неплохо зарабатывают и при этом борются за выживание», — заявил Селюк в интервью RT.

Ранее сообщалось, что агент не разделяет призывов клубов РПЛ к футболистам согласиться на понижение зарплаты.

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