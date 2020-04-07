Агент не разделяет призывов клубов РПЛ к футболистам согласиться на понижение зарплаты

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал поведение большинства клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за желание сократить зарплаты футболистов на время приостановки чемпионата.

«Я слышал, что существуют проблемы. Читал о непростой ситуации в «Локомотиве», давлении на ребят. А, например, в «Тамбове», с которым тесно сотрудничаю, ничего урезать не собираются, хотя это клуб с самым маленьким бюджетом в Премьер-лиге. Более того, положа руку на сердце, согласно регламенту, контракты всех футболистов РПЛ подписаны в рублях. Просто у некоторых они привязаны к курсу доллара или евро. То есть, получается, сейчас футболисты и так потеряли немалые деньги из-за падения курса рубля (около 20%), а теперь должны ещё и отказаться от части окладов», — заявил Селюк в интервью RT.

Также агент добавил, что клубы не имеют права требовать от игроков идти на уступки по поводу урезания зарплаты.

«И я в принципе не могу понять само определение слова «урезать». Если бы я был игроком, и ко мне пришёл руководитель с таким предложением, не дал бы ему и евро. Таких я называю «неумёхами». С точки зрения законодательства это не имеет под собой основания. Другое дело, когда ты жертвуешь на больницы. К сожалению, в российских клубах зачастую включается некая армейская обязаловка, тирания. Такого быть не должно», — добавил Селюк.

Ранее сообщалось, что руководство и тренеры «Зенита» вслед за футболистами согласились на сокращение зарплаты.