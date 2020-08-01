Сёмин об увольнении Юрана: таких историй стало слишком много

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию вокруг увольнения Сергея Юрана с поста наставника подмосковных «Химок».

«Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат. «Химки» прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он оценил поступок футболистов «Химок», поддержавших уволенного тренера.

«Они молодцы, поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу. Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко», — добавил специалист.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее «Химки» объявили о досрочном расторжении контракта с Юраном.