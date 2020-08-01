СМИ: Роналдиньо могут освободить в августе

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Легендарный футболист Роналдиньо может быть освобождён из-под домашнего ареста в августе.
СМИ: Роналдиньо могут освободить в августе
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. Ранее в июле суд отклонил апелляцию футболиста на решение суда о вынесении в отношении него соответствующей меры пресечения.

Звёздный спортсмен и его брат Роберто де Ассиш были арестованы в начале марта при попытке въехать в Парагвай с фальшивыми документами. Некоторое время оба содержались в тюрьме, где Роналдиньо снискал высокую популярность среди заключённых. Затем бразильцев перевели под домашний арест. В ожидании суда они проживают в одном из отелей Асунсьона.

Следствие пришло к выводу, что бразильцы виновны в использовании фальшивых документов, но не принимали участия в преступных схемах, которые раскрыла парагвайская полиция. Ожидается, что братьям предложат признать вину и выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Диего Марадоны.

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