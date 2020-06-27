СМИ: Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Марадоны

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Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо может вернуться в профессиональный футбол.
СМИ: Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Марадоны
  • Reuters

Как сообщает Marca, 40-летний бразилец может стать футболистом аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», который тренирует Диего Марадона.

Отмечается, что аргентинский специалист хочет пригласить Роналдиньо, однако официальных переговоров пока не было, поскольку экс-футболист находится под домашним арестом в парагвайском Асунсьоне.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Арьен Роббен не исключил возобновления футбольной карьеры.

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