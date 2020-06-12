Роббен не исключил возобновления футбольной карьеры

Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен не исключил возможности возобновления карьеры.

«Никогда не знаешь наверняка. Сейчас я не хочу говорить «да» или «нет». В конце этого месяца мы с семьёй переезжаем в Нидерланды. Что касается всего остального, посмотрим. В любом случае я всегда буду поддерживать связь с «Баварией», — приводит слова Роббена Sport1.

Он отметил, что хотел бы и дальше продолжать тренироваться на базе «Баварии» и благодарен своему бывшему клубу за такую возможность.

«Поддержание формы после карьеры очень важно для меня. В этом году я хотел провести марафон, который, к сожалению, отменили из-за коронавируса. Насколько вижу, я не успел набрать вес. Так что со мной всё в порядке», — добавил голландец.

На протяжении карьеры, которую Роббен завершил летом 2019 года, голландский вингер играл за такие клубы, как «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Бавария», в составе которых в сумме завоевал 31 трофей, в том числе выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Нидерландов Роббен стал серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в «Реале».