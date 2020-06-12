Агент: Рамос мечтает завершить карьеру в «Реале»

Рене Рамос, брат и агент футболиста «Реала» Серхио Рамоса, высказался по поводу возможного продления игроком контракта с клубом.

«В футболе всегда может что-то поменяться, но в данном случае у обеих сторон хорошие намерения. Надеюсь, Серхио закончит карьеру в «Реале», это его мечта. Как я понимаю, клуб также этого хочет. Мы с «Реалом» ещё не начали переговоры, но беспокоиться не о чем. Как только клуб будет готов, мы начнём переговоры», — цитирует Marca слова агента.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Нынешний контракт 34-летнего защитника действует до конца июня 2021 года.

Ранее Мостовой рассказал о сорвавшемся переходе в «Реал».