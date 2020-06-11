Мостовой рассказал о сорвавшемся переходе в «Реал»

Один из лучших российских футболистов в истории Александр Мостовой рассказал, почему не состоялся его переход из «Сельты» в «Реал».

«Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, понимая, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пара ужинов. Агент Мичел Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент выступал в «Реале», сказал: «Давай в «Реал» тебя». И начались разговоры, пошло-поехало. Потом мне менеджер сказал: «Такую сумму, которую они хотят, «Реал» не заплатит». Речь шла о 20 млн. На тот момент за 31-летнего игрока это были большие деньги», — заявил Мостовой на YouTube-канале ФУХ.

Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.

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