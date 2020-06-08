Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории

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Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим футболистом в постсоветской истории России.
Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории
  • АГН «Москва»

«Ничего не могу с собой поделать, друзья мои. Лучший футболист постсоветского периода в России — это, безусловно, Александр Мостовой. Во-первых, он играет в самом конкурентном амплуа. Во-вторых, Мостовой успел показать себя ещё в чемпионате СССР. В чемпионат России он так и не приехал, но это потому, что карьера у него была очень успешной — не потребовалось это. И завершил он свою карьеру — как говорят, мог бы ещё поиграть», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Журналист отметил, что Мостовой мог исполнить любую роль в центре поля и сочетал в себе черты разыгрывающего и атлета. Кроме того, Уткин вспомнил, как россиянином интересовался «Ювентус», чему даже никто не удивлялся.

«Потому что «Сельта» с Мостовым и Карпиным как раз примерно в это время выносила «Ювентус» в Кубке УЕФА. Но это так и не состоялось. Увы, Мостовой не получил максимально хорошего предложения для своей карьеры. Возможно, потому, что он представлял собой первое поколение россиян в Европе», — подчеркнул Уткин.

Мостовой известен по своим выступлениям за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту», «Алавес» и сборную России. 

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА.

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