СМИ: Чемпион ОИ по лёгкой атлетике ван Никерк заболел коронавирусом

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Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 в беге на 400 м Уэйд ван Никерк из ЮАР сдал положительный тест на коронавирус.
СМИ: Чемпион ОИ по лёгкой атлетике ван Никерк заболел коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает DH les Sports, 1 августа спортсмен планировал выступить на соревнованиях в Триесте. Он прибыл в Италию 19 июля.

Ранее сообщалось, что чемпионы Олимпиады-1980 обратились к Владимиру Путину с призывом не сносить велодром в Крылатском.

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