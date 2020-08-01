СМИ: Чемпион ОИ по лёгкой атлетике ван Никерк заболел коронавирусом

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 в беге на 400 м Уэйд ван Никерк из ЮАР сдал положительный тест на коронавирус.

Reuters

Как сообщает DH les Sports, 1 августа спортсмен планировал выступить на соревнованиях в Триесте. Он прибыл в Италию 19 июля. Ранее сообщалось, что чемпионы Олимпиады-1980 обратились к Владимиру Путину с призывом не сносить велодром в Крылатском.