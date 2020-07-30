Чемпионы Олимпиады-1980 обратились к Путину с призывом не сносить велодром в Крылатском

Чемпионы московской Олимпиады-1980 и известные велогонщики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить сноса велодрома в Крылатском.

По мнению авторов письма, исчезновение кольцевой велодороги в Крылатском приведёт к невосполнимому упадку российского велоспорта.

Под документом, поступившим в распоряжение РБК, стоят подписи Сергея Сухорученкова, Юрия Каширина и других ветеранов спорта.

«Правительство Москвы, вероятно, было введено в заблуждение относительно текущего состояния велотрассы и её исключительной важности для существования и развития велосипедного спорта не только в столице, но и в стране. В таких условиях тяжело вкладывать средства в комплекс. Но, насколько нам известно, собственник готов к инвестициям, о чём неоднократно заявлялось. Необходимо предоставить владельцу велотрассы эту возможность сделать спортивную жемчужину столицы современной», — говорится в тексте обращения.

В заключении инициаторы письма просят Путина помочь сохранить велодорогу в Крылатском и не допустить её ликвидации, обеспечив возможность собственнику развивать её для любителей и профессионалов велосипедного спорта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков заявил, что в 1980 году Москва капитальным образом изменила свой облик.