Кровопусков — об ОИ-1980: Москва тогда капитальным образом изменила свой облик

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков поделился воспоминаниями об Олимпийских играх 1980 года, которые проходили в Москве.

«Советские фехтовальщики жили на базе в Новогорске. Условия были созданы прекрасные. Единственное — чёрной икрой не кормили. В Новогорске для нас всё было привычно, сохранялась спокойная рабочая атмосфера. В Олимпийскую деревню заезжали, чтобы получить аккредитацию, а уже после окончания турнира был там с деловой экскурсией. Впечатления от увиденного остались шикарными. Вообще Москва тогда капитальным образом изменила свой облик», — сказал Кровопусков в интервью teamrussia.pro.

Также легендарный фехтовальщик вспомнил атмосферу, царившую на Олимпиаде-1980.

«Ощущение праздника посетило всех, хотя спортсменам любоваться красотами и новыми спортивными аренами было некогда. Для нас существовал только один маршрут: Новогорск — ЛФК ЦСКА и обратно. Приятно вспоминать, что трибуны были постоянно заполнены. Бурная поддержка болельщиков нам очень помогала», — добавил фехтовальщик.

На ОИ-1980 Кровопусков завоевал две золотые медали — в индивидуальном и командном турнире саблистов.

Ранее тренер вспомнил о бойкоте сборной США Игр в Москве.