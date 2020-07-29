Кровопусков — об ОИ-1980: Москва тогда капитальным образом изменила свой облик

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков поделился воспоминаниями об Олимпийских играх 1980 года, которые проходили в Москве.
Кровопусков — об ОИ-1980: Москва тогда капитальным образом изменила свой облик
  • РИА Новости

«Советские фехтовальщики жили на базе в Новогорске. Условия были созданы прекрасные. Единственное — чёрной икрой не кормили. В Новогорске для нас всё было привычно, сохранялась спокойная рабочая атмосфера. В Олимпийскую деревню заезжали, чтобы получить аккредитацию, а уже после окончания турнира был там с деловой экскурсией. Впечатления от увиденного остались шикарными. Вообще Москва тогда капитальным образом изменила свой облик», — сказал Кровопусков в интервью teamrussia.pro.

Также легендарный фехтовальщик вспомнил атмосферу, царившую на Олимпиаде-1980.

«Ощущение праздника посетило всех, хотя спортсменам любоваться красотами и новыми спортивными аренами было некогда. Для нас существовал только один маршрут: Новогорск — ЛФК ЦСКА и обратно. Приятно вспоминать, что трибуны были постоянно заполнены. Бурная поддержка болельщиков нам очень помогала», — добавил фехтовальщик.

На ОИ-1980 Кровопусков завоевал две золотые медали — в индивидуальном и командном турнире саблистов.

Ранее тренер вспомнил о бойкоте сборной США Игр в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить