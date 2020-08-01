Адетокунбо побил рекорд О'Нила в матче НБА «Милуоки» — «Бостон»

«Милуоки Бакс» победил «Бостон Селтикс» (119:112) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков, сделавший 15 подборов и семь передач. Этот матч стал для него 15-м в сезоне с показателями не менее 30 очков и 15 подборов. После введения трёхочковых в НБА, то есть с 1979 года, подобного добивался только Шакил О'Нил в сезоне-1999/2000. У Адетокунбо есть шанс превзойти это достижение.

Ранее сообщалось, что Джеймс Харден и Лука Дончич установили рекорды в матче НБА.