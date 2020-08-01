Харден и Дончич установили рекорды в матче НБА

«Хьюстон Рокетс» победил «Даллас Маверикс» в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков, а также сделавший девять подборов, три блок-шота и восемь передач. Харден стал первым игроком лиги за поcледние 25 лет, набравшим 49 очков при исполнении не более 20 бросков. Кроме того, он стал четвёртым игроком в истории НБА, набравшим 40 и более очков в 20 матчах за сезон. Спортсмен повторил достижение легендарных Уилта Чемберлена (шесть таких сезонов), Майкла Джордана (два) и Элджина Бэйлора (два).

В составе «Далласа» трипл-дабл оформил Лука Дончич: 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Он стал для него 15-м в текущем сезоне, что является новым рекордом в истории НБА для игроков не старше 22 лет. Кроме того, 21-летний словенец записал себе в актив 23-й трипл-дабл за два стартовых сезона в лиге.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.