Юран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»

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Российский специалист Сергей Юран прокомментировал ситуацию со своим увольнением с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Юран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»
  • РИА Новости

«Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло. Мне нужно немного обдумать ситуацию, затем, видимо, соберу пресс-конференцию. Говорят, что клуб не смог удовлетворить мои финансовые запросы? Да это полная ерунда! Всё случилось после вечерней тренировки, очень неожиданно», — приводит слова Юрана «Советский спорт».

Он отметил, что после тренировки ему позвонил министр спорта Московской области Роман Терюшков и сообщил, что его кандидатура не была согласована со «Спартаком».

«При чём здесь «Спартак»? Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос… Затем мне уже позвонил Зайцев: «Сергей Николаевич, ты не уехал ещё с базы? Можешь в офис зайти?» Я пришёл. Он сразу спросил: «Как будем расторгать контракт?» Я ответил: «Там всё написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут». И поехал домой. Вот сейчас сижу и думаю: что это было? Получается, что «Спартак» назначает тренеров «Химок», — добавил специалист.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее гендиректор «Химок» заявил, что не получал из «Спартака» указаний по Юрану.

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