Гендиректор «Химок» заявил, что не получал из «Спартака» указаний
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- РИА Новости
«Обвинений не вижу. Юран и после полуфинала Кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ. Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал», — приводит слова Зайцева «Чемпионат».
51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.
Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака».