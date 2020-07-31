Гендиректор «Химок» заявил, что не получал из «Спартака» указаний

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал заявление Сергея Юрана о том, что он был уволен с поста главного тренера команды по указанию генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова.

«Обвинений не вижу. Юран и после полуфинала Кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ. Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал», — приводит слова Зайцева «Чемпионат».

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака».