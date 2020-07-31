Боброва надеется, что решение Косторной уйти от Тутберидзе было принято осознанно

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Очень сложно, когда ты не знаешь всей конкретики, когда не знаешь, что подвигло Алёну на этот поступок. Если у Трусовой все было более-менее понятно — три сильные девочки в группе, не самые удачные старты, потребность во внимании, то с Алёной всё иначе — у неё был прекрасный сезон. Надеюсь, это был осознанный переход Алёны, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы нашей стране», — приводит слова Бобровой ТАСС.

Она отметила, что на решение Косторной также могли повлиять переходы тренеров из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Ведь девочки привыкли с ними работать. Тутберидзе была и остаётся потрясающим тренером, одним из самых сильных как в России, так и в мире. И это показывают своими результатами её ученики. Уверена, она также будет взращивать огромное количество чемпионов», — добавила бывшая фигуристка.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренера.