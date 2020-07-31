Боброва надеется, что решение Косторной уйти от Тутберидзе было принято осознанно

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.
Боброва надеется, что решение Косторной уйти от Тутберидзе было принято осознанно
  • Reuters

«Очень сложно, когда ты не знаешь всей конкретики, когда не знаешь, что подвигло Алёну на этот поступок. Если у Трусовой все было более-менее понятно — три сильные девочки в группе, не самые удачные старты, потребность во внимании, то с Алёной всё иначе — у неё был прекрасный сезон. Надеюсь, это был осознанный переход Алёны, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы нашей стране», — приводит слова Бобровой ТАСС.

Она отметила, что на решение Косторной также могли повлиять переходы тренеров из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Ведь девочки привыкли с ними работать. Тутберидзе была и остаётся потрясающим тренером, одним из самых сильных как в России, так и в мире. И это показывают своими результатами её ученики. Уверена, она также будет взращивать огромное количество чемпионов», — добавила бывшая фигуристка.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренера.

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