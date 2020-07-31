Гендиректор «Химок» назвал причину увольнения Юрана

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт. Срок контракта не могу разглашать, соглашение действующее на сегодняшний день», — приводит слова Зайцева РИА Новости.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака».