Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе: такие ситуации случаются на каждом шагу
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«Тутберидзе — человек со своими правилами и устоями. В этом и есть её сила. Она не меняет своих принципов и своих решений. Но когда у тебя такая группа и такое количество сильных спортсменов, наверняка найдутся недовольные, которые начинают искать причины, чтобы уйти. Это всё очень сложно. Но как тут можно ожидать особого отношения? Я не спорю, что Косторная — звезда, но такие ситуации случаются на каждом шагу», — сказал Жулин RT.
Ранее он заявил, что не понимает решения Косторной уйти от Тутберидзе.