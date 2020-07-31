Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе: такие ситуации случаются на каждом шагу

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, а ныне тренер Александр Жулин высказал мнение о возможных причинах ухода Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе — человек со своими правилами и устоями. В этом и есть её сила. Она не меняет своих принципов и своих решений. Но когда у тебя такая группа и такое количество сильных спортсменов, наверняка найдутся недовольные, которые начинают искать причины, чтобы уйти. Это всё очень сложно. Но как тут можно ожидать особого отношения? Я не спорю, что Косторная — звезда, но такие ситуации случаются на каждом шагу», — сказал Жулин RT.

Ранее он заявил, что не понимает решения Косторной уйти от Тутберидзе.