«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче перед возобновлением сезона
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквис и Александр Тексье. У «Брюинз» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 14 секунд и не отметился результативными действиями.
Ранее Артемий Панарин признался, что ещё не набрал оптимальную форму перед рестартом НХЛ.