«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче перед возобновлением сезона

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в контрольном матче перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче перед возобновлением сезона
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквис и Александр Тексье. У «Брюинз» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк. 

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 14 секунд и не отметился результативными действиями. 

Ранее Артемий Панарин признался, что ещё не набрал оптимальную форму перед рестартом НХЛ.

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