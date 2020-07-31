«Коламбус» с Гавриковым обыграл «Бостон» в контрольном матче перед возобновлением сезона

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в контрольном матче перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквис и Александр Тексье. У «Брюинз» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 14 секунд и не отметился результативными действиями.

Ранее Артемий Панарин признался, что ещё не набрал оптимальную форму перед рестартом НХЛ.