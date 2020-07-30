Панарин признался, что ещё не набрал оптимальную форму перед рестартом НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В данной ситуации шанс есть у всех. Многие топовые команды или отдельные хоккеисты могли плохо подготовиться, у кого-то были проблемы. Неизвестно, кто какой уровень покажет. Тем более это летний хоккей. Я и сам сейчас на тренировках такое творю, что не знаю, что делаю. Никто не знает. Тыр-пыр, подкинул шайбу куда-то. Она у меня всегда живая. Но думаю, у всех сейчас такой хоккей», — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

Сезон НХЛ возобновится со стадии плей-офф, в которой примут участие 24 команды.

Ранее «Айлендерс» обыграл «Рейнджерс» в контрольном матче НХЛ.