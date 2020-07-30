«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в контрольном матче НХЛ

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В выставочном матче перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в контрольном матче НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Айлендерс».

В составе победителей отличились Энтони Бовиллье и Девон Тэйвз. Единственную шайбу «Рейнджерс» забросил Филип Хитил. 

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 19 бросков. Его коллега из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил шесть бросков, пропустил одну шайбу и был заменён на Хенрика Лундквиста. Его одноклубники Артемий Панарин и Павел Бучневич не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что три очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в выставочном матче НХЛ.

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