Три очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в выставочном матче НХЛ

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В контрольном поединке перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз».
Три очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в выставочном матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей дубль на счету Александра Овечкина, ещё одну шайбу забросил Евгений Кузнецов. У «Каролины» отличились Винсент Трочек и Теуво Терявяйнен.

Российский форвард Александр Овечкин набрал в матче три очка (2 + 1). Его соотечественник Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Форвард «Кэпиталз» Илья Ковальчук и нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной».

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