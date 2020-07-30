Три очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину» в выставочном матче НХЛ
- Reuters
Встреча, проходившая на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей дубль на счету Александра Овечкина, ещё одну шайбу забросил Евгений Кузнецов. У «Каролины» отличились Винсент Трочек и Теуво Терявяйнен.
Российский форвард Александр Овечкин набрал в матче три очка (2 + 1). Его соотечественник Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Форвард «Кэпиталз» Илья Ковальчук и нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной».